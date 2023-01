C' è posta per te contro Sanremo | Maria De Filippi commenta la scelta di Mediaset

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Come ormai noto da qualche settimana,ha comunicato che, contrariamente a quanto accaduto negli anni passati, confermerà la regolare programmazione durante la settimana del 72esimo Festival di, che andrà in onda su Rai 1 dal 7 all'11 febbraio. Tra i programmi che non si fermeranno per la kermesse canora c'è anche quello più seguito su Canale 5, ovvero C'èper te. Infatti, la sesta puntata stagionale del people show condotto daDe, andrà in onda sabato 11 febbraio dalle ore 21:20, proprio mentre sul palco dell'Ariston andrà in scena la serata conclusiva del Festival della canzone italiana. Una sfida a colpi di auditel, con il programma della Deche viaggia sui 5 milioni di telespettatori a puntata e il Festival, che vuol ripetere i numeri ...