C’è Posta per Te | Charlize Theron e Irama ospiti della quarta puntata

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 27 gennaio 2023)per Te, sabato 28 gennaio quarto appuntamento con le emozionanti storie di Maria De Filippi:in studioSabato 28 gennaio quarto appuntamento del sabato sera di Canale 5 con Maria De Filippi e le imperdibili storie diper Te. La padrona di casa e maestra dello storytelling cercherà come sempre di toccare le corde emotive e di emozionare sia il pubblico in studio che il pubblico a casa con storie di ricongiungimenti, grandi amori mai scordati, amori complicati e ovviamente indimenticabili sorprese per ringraziare amici o familiari. Le sorprese stavolta coinvolgeranno il premio OscarTheron e il cantautore con un palmares da 39 dischi di platinoper Te – ...