C’è Posta per Te | anticipazioni 28 gennaio 2023 | chi sono gli ospiti di sabato | arriva Charlize Theron

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Stando un nuova puntata di C’èper Te, con la storica conduzione dell’adorata Maria De Filippi. La prossima puntata, che andrà in onda28, si prospetta ricca di sorprese e storie da lasciare senza fiato. Tra discussioni, tradimenti, famiglie che provano a riconciliarsi. Ma non solo. Tra glispeciali ci sarà anche la famosa. Siete curiosi di saperne di più? Ecco tutte ledella puntata di domani.C’èper Te puntata del 28Il programma condotto da Maria De Filippi si conferma come il più amato della tv italiana e fa record di ascolti in ogni puntata. Ha ricevuto più audience anche di “Tali e quali show”, il ...