CdS – ultime trattative e news di mercato in diretta

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 27 gennaio 2023) 2023-01-27 10:12:09 Arrivano conferme dal CdS: Ultimi giorni diprima della chiusuare della sessione invernale di calcio. Le operazioni si chiuderanno alle ore 20 del 31 gennaio. I principali club stanno studiano lemosse per rinforzare le proprie rose e cercare qualche affare low cost. Di seguito la cronaca live di tutte lee i rumors che coinvolgono le squadre italiane e i club più importanti all’estero. Guarda il video Zaniolo, ecco l’offerta ufficiale 8:08 Pellegrini, scatta l’ultimatum Poche cahance per la Lazio di chiudere la sessione dicon l’acquisto di un esterno. Il terzino (di proprietà della Juve) spera in una chiamata, ma è bloccato da Fares. 8:05 Roma, ultimatum a Zaniolo La Roma ha lanciato un vero e proprio ultimatum a Zaniolo. Il ...