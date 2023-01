Cassino | donna si lancia dalla finestra | salvata al volo dai passanti

(Di venerdì 27 gennaio 2023) A, unasui 30 anni, si ètadi casa da un’altezza di cinque metri. Iche hanno visto lain piedi sul davanzale sono però riusciti a salvarla, prendendola praticamente ale sventando così una tragedia. Come riporta Il Messaggero, erano da poco passate le 10.30 del mattino. In quel momento, idi via Zamosch sono stati attirati dalle urla di una. Alzando lo sguardo hanno visto lain piedi sul davanzale. Così, alcune persone si sono posizionate sotto ladell’abitazione attutendo la caduta della trentenne. Laha riportato ferite lievi ed è stata trasferita in ospedale. In stato di ...

Una ragazza, trent'anni circa, asi è lanciata nel vuoto ma è stata salvata grazie all'... Laha riportato ferite lievi ed è stata trasferita in ospedale. In stato di choc, non è riuscita ...Tragedia sfiorata a, dove unapoco più che trentenne si è lanciata dalla finestra di casa - un'altezza di poco più di cinque metri - ed è stata salvata dai passanti in via Zamosch nella mattinata di ...

A Cassino, una donna sui 30 anni, si è lanciata dalla finestra di casa da un'altezza di cinque metri. I passanti che hanno visto la donna in piedi sul davanzale sono però riusciti a salvarla, prendend ...