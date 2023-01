Casoria | imprenditore aderisce al patto antiracket

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Aè stato inaugurato un nuovo cantiere “anti racket”. Si tratta dei lavori per la costruzione di alcuni appartamenti in via Principe di Piemonte, nel cuore della città. Pasquale Bozzetti, il titolare dell’impresa, non ha avuto dubbi a rivolgersi alle forze dell’ordine e all’associazione “SOS Impresa Rete per la legalità” prima ancora di ricevere L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.