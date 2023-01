Caso Cospito | Nordio revochi il 41 bis

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Alfredoè un anarchico italiano condannato a vent’anni di reclusione perché colpevole per aver gambizzato nel 2012 l’amministratore delegato di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi, oltre che per aver piazzato due esplosivi fuori da una caserma di Cuneo nel 2006. E fin qui ci sta, al netto delle discussioni che si potrebbero fare sulla proporzionalità della pena. Il punto controverso è l’applicazione adel regime di “carcere duro” previsto dall’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario presso la casa circondariale di Sassari Bancali. 41 bis, quando viene disposto Il regime del 41 bis può essere disposto dal ministro della Giustizia, e da questi revocato, solo per i seguenti reati: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; ...