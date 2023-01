Caso Cospito | Garante detenuti chiede trasferimento in struttura idonea

(Di venerdì 27 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – In questi mesi ilnazionale ha seguito con attenzione la vicenda di Alfredo, in sciopero della fame dal 20 ottobre 2022, anche effettuando due visite. Lo ha fatto – si legge in una nota – in maniera continua e costante, evitando tuttavia di prendere posizioni pubbliche, se non per informare sulle condizioni di salute die sulle proprie preoccupazioni per una situazione in progressivo deterioramento. Oggi, anche a seguito di notizie circa un aggravamento del suo stato di salute, ilnazionale decide di rompere il silenzio perre, questa volta pubblicamente, che Alfredosia trasferito con urgenza in unain grado di garantire un immediato intervento di carattere sanitario in...

... questa volta pubblicamente, che Alfredosia trasferito con urgenza in una struttura in grado di garantire un immediato intervento di carattere sanitario indi situazioni di acuzie, ...Basti un esempio, che viene proprio dal: in forza del regime di 41 bis, gli è stato vietato di tenere in cella le foto dei genitori defunti, perché viene richiesto il riconoscimento ...

Caso Cospito, Nordio revochi il 41 bis Nicola Porro

Caso Cospito, Luigi Manconi a Fanpage: Il 41bis viene applicato in modo illegale ogni giorno Fanpage.it

Caso Cospito, Nordio revochi il 41 bis Nicola Porro

Caso Cospito: Garante detenuti, necessario trasferimento immediato per cure - LaPresse LAPRESSE

che Alfredo Cospito sia trasferito con urgenza in una struttura in grado di garantire un immediato intervento di carattere sanitario in caso di situazioni di acuzie, rischio, peraltro, elevato dato il ...L’ex magistrato sul caso dell’anarchico in sciopero della fame, Alfredo Cospito: In passato anche alcuni detenuti per gli attentati dell’Ira sono morti in carcere a causa di scioperi della fame».