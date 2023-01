Caso Archimede di Ponticelli | Martusciello | “Una vergogna nel silenzio di tutti”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Possibile che nessuno provi indignazione di fronte al tema dell’alunno del liceodisul giorno della memoria? Il ragazzo andrebbe bocciato senza indugi”. E’ quanto dichiara l’On.le Fulvio, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania. “È incredibile – aggiunge– che nessun consigliere comunale proferisca parola su quanto accaduto. Il sindaco ha forse perso la voce? Chiediamo provvedimenti esemplari. Quel tema – conclude l’esponente forzista – e’ unanazionale che ci fa rabbrividire”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

