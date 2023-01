Carcere per i clienti delle prostitute in auto e per chi va in giro nudo | la stretta di FdI per «tutelare il buon costume»

Leggi su open.online

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Fratelli d’Italia ha depositato alla Camera una proposta di legge per reintrodurre i reati contro il. Firmata dal deputato e vice ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Edmondo Cirielli, la proposta vuole reintrodurre ilper iche svolgono rapporti «sulla pubblica via», ad esempio in– a meno che non adottino alcune cautele come l’appannamento dei vetri – o per chi va innelle zone in cui non è concesso. L’obiettivo di Fdi è quindi ripristinare con un «intervento legislativo urgente» un reato depenalizzato da tempo, quello degli «atti osceni in luogo pubblico». Tutto questo per «la moralità pubblica e reprimere tutte quelle ...