Carcere per i clienti delle prostitute e per chi si apparta in auto | la proposta di legge di Fratelli d’Italia

Leggi su tpi

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Per tutelare “la moralità pubblica” e “reprimere tutte quelle condotte che possano contribuire al degrado della società”,vorrebbe reintrodurre ilper iche sino inmobile, oppure per chi cammina nudo nei luoghi pubblici, condotta che secondo il partito della premier Giorgia meloni riguarda soprattutto “gli immigrati”. Un disegno dia firma Edmondo Cirielli, deputato di FdI, promosso vice-ministro degli Affari esteri della Cooperazione internazionale dalla presidente del Consiglio, vorrebbe reintrodurre le pene detentive per alcuni reati per i quali attualmente è prevista soltanto una sanzione amministrativa, come “atti di nudismo” fuori dalle aree dov’è permesso ...