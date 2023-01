(Di venerdì 27 gennaio 2023) Per esportare nel mondo, questadi dolciumi enel nord dell'Inghilterra ha deciso di creare una linea vegana. Con lainfatti sono nati troppi intoppi burocratici sui prodotti ...

Per esportare nel mondo, questa fabbrica di dolciumi enel nord dell'Inghilterra ha deciso di creare una linea vegana. Con la Brexit infatti sono nati troppi intoppi burocratici sui prodotti di origine animale, con la richiesta di controlli ...- Per esportare nel mondo, questa fabbrica di dolciumi enel nord dell'Inghilterra ha deciso di creare una linea vegana. Con la Brexit infatti sono nati troppi intoppi burocratici sui ...

Caramelle vegane: così una fabbrica inglese "aggira" la Brexit - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Caramelle vegane: così una fabbrica inglese 'aggira' la Brexit Tiscali Notizie

Caramelle vegane: così una fabbrica inglese "aggira" la Brexit - Esteri - quotidiano.net QUOTIDIANO NAZIONALE

Caramelle vegane: così una fabbrica inglese "aggira" la Brexit Il Tempo

Caramelle vegane: così una fabbrica inglese "aggira" la Brexit Agenzia askanews

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...