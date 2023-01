Cappotto di pelle e come abbinarlo | per lui e per lei

Leggi su moltouomo

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ildistagione dopo stagione è diventato un vero e proprio evergreen per lui e per lei. Ciò grazie proprio alle, materiale che riesce ad essere così versatile da trasformare un capo comune in un must-have. Scopriamo insiemeal meglio.di: i modelli tendenza Le tendenze per i cappotti diper l’autunno-inverno vedono una combinazione tra modelli classici e contemporanei, con un attenzione sempre costante nei dettagli e nella scelta dei materiali. Le varianti sono molteplici ed attualmente è facile imbattersi in dettagli, abbottonature, colori e silhouette di ogni genere. Perfetto per l’inverno è il montone: capotto didal carattere unisex tornato da qualche anno ...