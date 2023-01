Cappellini personalizzati | guida su come scegliere quelli più adatti per il tuo brand

Leggi su udine20

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Quest’anno la tua strategia di marketing per promuovere il tuoinclude la realizzazione di gadgete hai deciso di far ricadere la scelta sui. Ie in generale i gadget hanno il doppio vantaggio sia di essere un dono gradito per chi lo riceve sia quello di rappresentare una forma di pubblicità vivente per il tuo marchio grazie a chi li porterà con sé.ogni azione di marketing, anche la scelta del gadget fa parte di una strategia. Nel caso deidovraifra alcune caratteristiche che rendano il gadget unico, riconoscibile e che rientri nel budget che ti sei prefissato. Vediamo di seguito alcune caratteristiche da prendere in ...