Capo dell' Isis ucciso in Somalia Morto Bilal al-Sudani

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Le forze speciali statunitensi hannouno dei leadero Stato islamico e altri 10 agenti terroristi nellasettentrionale. Lo hanno annunciato alti funzionari'amministrazione Biden. L'operazione ha colpitoal-, un facilitatore finanziario chiave per l'organizzazione terroristica globale, in un complesso di grotte montuose. Il presidente Joe Biden è stato informato la scorsa settimana sulla missione proposta che si è riunita dopo mesi di pianificazione. Secondo i funzionari, Biden ha dato l'approvazione definitiva per eseguire l'operazione. Al-, che è stato per anni nel mirino dei funzionari'intelligence statunitense, ha svolto un ruolo chiave nel contribuire a finanziare le operazioni ...

Le truppe speciali americane hanno ucciso giovedì un alto leader dello Stato islamico in un raid in una zona remota della Somalia. Lo riporta il New York Times citando un funzionario statunitense che ...

Il presidente Joe Biden era al corrente della missione che è stata effettuata dopo mesi di pianificazione. Ha dato l'approvazione definitiva per portare a termine l'operazione ...