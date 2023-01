Caos al casello di Torrimpietra | semafori rossi e traffico in tilt

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Fiumicino – Code chilometriche epiù totale: questa la situazione aldi, dove tutti isonoe ilè andato in. Colonne di auto sono costrette a mettersi in fila creando code che sembrano interminabili. La situazione è resa più critica da una macchina che è rimasta bloccata sotto la sbarra, creando ancora più. Tanta l’ira degli automobilisti, costretti ogni giorno a fare i conti con questi disagi. Disagi a quali si aggiunge il rincaro del costo del pedaggio. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ...

ormai da settimane lungo l'autostrada A18 Messina - Catania nel tratto compreso tra lo svincolo ... che prevedono un primo cantiere nei pressi deldi Giarre della lunghezza complessiva di ...ormai da settimane lungo l'autostrada A18 Messina - Catania nel tratto compreso tra lo svincolo ... che prevedono un primo cantiere nei pressi deldi Giarre della lunghezza complessiva di ...

Incidente in autostrada A14 vicino al casello di Ancona Nord: Tir sbanda e si schianta sullo spartitraffico. P corriereadriatico.it

Caos autostrade, cantieri e maltempo: lunghe code in A10 e A26 - Primocanale.it - Le notizie aggiornate dal... Primocanale

Incidente oggi A1 Modena, Tir si ribalta: chiuse tre corsie. Caos per gli automobilisti il Resto del Carlino

A18, l’autostrada è un caos per le code: presentata interrogazione all’Ars Quotidiano di Sicilia

Svincolo A21, rischio caos Da lunedì tre mesi di disagi per un ... La Provincia Pavese

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...È caos ormai da settimane lungo l’autostrada A18 Messina-Catania nel tratto compreso tra lo svincolo di Giarre e la barriera di Catania. Una serie di interventi disposti dall’ente gestore, il Consorzi ...