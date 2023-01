Campobello di Mazara | Stefania Petyx aggredita nel paese di Matteo Messina Denaro durante un servizio di Striscia La Notizia

Queste le prime immagini diffuse dai carabinieri del covo di Matteo Messina Denaro di Via CB 31 adi, Trapani. Leggi anche Messina Denaro, nei pizzini a Provenzano il suo '...Il filmato con le immagini del covo è stato girato dai carabinieri del Ros che, il 16 gennaio, hanno arrestato il capomafia trapanese e sono risaliti al suo rifugio adi

'Striscia': Petyx aggredita a Campobello di Mazara Adnkronos

Stefania Petyx aggredita a Campobello di Mazara, ultimo covo di Messina Denaro TGCOM

Striscia La Notizia, Stefania Petyx aggredita a Campobello di Mazara BlogSicilia.it

Messina Denaro: diffuso dal Ros video casa Campobello Mazara Grandangolo Agrigento

Campobello di Mazara, nel covo di Messina Denaro una pistola Smith & Wesson pronta a sparare Giornale di Sicilia

Campobello di Mazara, Stefania Petyx ha subito minacce ed aggressione nel paese siciliano dove è stato catturato Matteo Messina Denaro.Ecco l'interno dell'abitazione di Matteo Messina Denaro in via CB31 a Campobello di Mazara: si vede, in un video dei carabinieri del Ros, il salotto con le ...