Campionato | Il programma del fine settimana

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Le squadre delSerie D tornano in campo domenica 29 gennaio alle 14.30 per le partite della 4^ giornata di ritorno, la 5^ dei gironi A e D. Il turno si apre con tre anticipi al sabato. AnticipiSabato 28 gennaio alle 14.30 si gioca Vibonese-Catania (I), alle 15.00 Follonica Gavorrano-Sporting Trestina (E) e Atletico Uri-Sarrabus Ogliastra (G). Variazioni di orarioAlle 14.00 prendono il via Palmese-Ilvamaddalena e Arzachena-Monterotondo (G), alle 15.00 Seravezza-Livorno (E), Gravina-Altamura, Martina Franca-Afragolese (H) e Trapani-Città S. Agata (I). Cambi di campoArconatese-Varesina (B) si gioca al comunale di Pero (Mi), Levico Terme-Portogruaro (C) allo stadio “Mario Lona” di Lavis (Tn), Acireale-Castrovillari al campo di Aci Sant’Antonio (Ct) e Real Aversa-Canicattì (I) al campo “Vittorio Papa” di Cardito (Na). A porte chiuseTre partite si giocheranno a ...

Prima convocazione in prima squadra per Clarence Corallo, ...

