Cambio al vertice di Renault | Fabrice Cambolive sarà il nuovo amministratore delegato

TOKYO -a sorpresa ai vertici del primo produttore mondiale di automobili, la giapponese Toyota. Dal primo aprile, l'inizio dell'anno fiscale, il 53enne Koji Sato prenderà il posto di Akio Toyota, ...Il gruppo con sede nel Rhode Island, che ha alle spalle una storia quasi centenaria, ha anche annunciato unal: il presidente e direttore operativo, Eric Nyman, lascerà infatti l'...

Toyota, cambio al vertice: Koji Sato nuovo ceo. Dopo 14 anni lascia Akyo Toyoda, nipote del fondatore Il Messaggero - Motori

Toyota, cambio al vertice: Toyoda lascia il ruolo di Ceo dopo 14 anni - Quattroruote.it Quattroruote

Toyota, cambio al vertice: Sato sostituisce Akio Toyoda la Repubblica

Cambio al vertice in casa Toyota AlVolante

Toyota, cambio al vertice: Koji Sato è il nuovo ceo - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Il mercato del Benevento entra nel vivo proprio nelle battute conclusive, esattamente come la scorsa estate. Dopo Pettinari, praticamente fatta per il.Akio Toyoda ha 66 anni ed è stato ai vertici di Toyota per circa 14 anni. Al suo posto subentrerà Koji Sato, attuale N.1 di Lexus e Gazoo Racing. Akio Toyoda non sarà più il CEO di Toyota… Leggi ...