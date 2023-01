Call My Agent Sky e streaming NOW stasera guest star Pierfrancesco Favino e Matilda De Angelis

(Di venerdì 27 gennaio 2023) C’è chi si cala troppo nel personaggio che interpreta, non trovando più un modo per “ritornare in sé”, e chi invece, fuori del set, è forse fin troppo sé stessa. È la quotidianità della CMA, l’agenzia di management di attori raccontata inMY– ITALIA, e dei suoi talent. Tra terapie d’urto ed escamotage imprevedibili, glii della CMA troveranno la soluzione. Per il bene dei loro assistiti, certo, ma anche per il bene dell’agenzia.Sono& Anna Ferzetti e...

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TVMy" Italia, ore 21:15 su Sky Cinema Uno Paola Cortellesi, Paolo Sorrentino e Matilde De Angelis in una serie comedy su vizi e virtù delle star ...Nel primo episodio del secondo appuntamento conMyItalia, l'episodio che andrà in onda oggi, venerdì 27 gennaio 202,3 su Sky ed in streaming su NOW, la guest - star sarà Pierfrancesco Favino nei panni di se stesso. Nell'episodio, a ...

Call My Agent - Italia, Pierfrancesco Favino canta nei panni di Che Guevara nella serie TV Sky Tg24

Call My Agent – Italia, stasera in tv: le anticipazioni deconda puntata Today.it

Call My Agent: Pierfrancesco, Anna e Matilda in streaming Punto Informatico

Call My Agent Italia gioca in modo spassoso col mondo delle star WIRED Italia

“Call My Agent – Italia”, il monologo di Paolo Sorrentino sulla scuola è già cult Radio Deejay

I nuovi episodi di Call My Agent con Pierfrancesco Favino-Anna Ferzetti e Matilda De Angelis sono disponibili, anche per lo streaming. I nuovi episodi di Call My Agent con Pierfrancesco Favino-Anna ...Si usa attribuire a Winston Churchill la frase-identikit del carattere italico quando le cose della storia si fanno pesanti: “Gli italiani vanno alla partita di calcio come andassero in guerra e vanno ...