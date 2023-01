Calendario Europei pattinaggio artistico 2023 oggi | orari venerdì 27 gennaio | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Non c’è neanche il tempo di festeggiare la trionfale doppietta azzurra nelle coppie d’che è già tempo di concentrarsi su altri, gustosissimi, obiettivi.27, si svolgerà ad Espoo (Finlandia) la terza giornata dei Campionatidi, anche questa cruciale in ottica Italia. Si partirà infatti alle 12:15 italiane con la rhythm dance, segmento in cui a fare la voce grossa ci saranno Charléne Guignard-Marco Fabbri, motivati a conquistare il primo titolo continentale della carriera inscenando una vera e propria lotta a due con i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson. Presenti anche Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, alla prima uscita in unadi prima fascia con la maglia ...