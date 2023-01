Calderone | “Pronta a rivedere causali contratti a tempo determinato | ma nessuno stop”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 gennaio 2023) (Agenzia Vista) Roma 26 gennaio 2023 “Non è mia intenzione eliminare ogni tipo di causale daie lo riaffermo in questa sede, ma un rigida tipizzazione dellepuò rappresentare un limite per il sistema imprenditoriale e lavorativo del Paese. Mi impegno quindi al'istituto del contratto a termine per precisarne i contenuti e renderlo uno strumento efficace ed elastico”. Lo ha dichiarato il Ministro del Lavoro Marinarispondendo al Question Time al Senato sul rischio di incremento del precariato in relazione alle riforme del mercato del lavoro. / Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev