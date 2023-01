Calciomercato Napoli | sfuma Ounahi

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il grande Mondiale disputato con il Marocco ha fatto balzarein cima alla lista di mercato di tante squadre in giro per l'Europa. Il numero otto della selezione nordafricana, prima del Continente a raggiungere le semifinali di una...

Juve,due volte l'anno scorso, Inter pochi giorni fa. I talenti di Asllani e Baldanzi , ultimi in ordine di tempo, certificano la bontà del progetto e l'impostazione tattica data negli anni ...La plusvalenza dell'ultimo o penultimo minuto della sessione invernale difa sempre bene alla salute. C'è chi resisterebbe a qualsiasi tipo di offerta: parliamo dell'Atalanta che, se volesse, potrebbe chiedere qualsiasi cifra per Giorgio Scalvini, il più ...

Alvino: "Rumors Zaniolo-Napoli Vi do una notizia certa, gli azzurri hanno dato un segnale" CalcioNapoli24

Napoli su Ibrahima Bamba: l'italiano che ha 'stregato' Giuntoli (e non solo) AreaNapoli.it

Il Napoli segue il talento italiano classe 2002: due club di Serie A e uno di Premier sulle sue tracce Spazio Napoli

Da Firenze - Niente Napoli per Brekalo, chiusura ad un passo con la Fiorentina! Spuntano i dettagli dell'operazione CalcioNapoli24

Calciomercato Napoli, ADL punta al rinnovo Osimhen: spunta una promessa CalcioNapoli24

In seguito alla vittoria sul Sassuolo, che sembrava aver dato la scintilla alla Sampdoria per dare una svolta alla stagione sino a quel momento deludente, i blucerchiati sono tornati a perdere, ...È in corso l’anticipo della 20ª giornata di Serie A tra Bologna e Spezia e per i liguri, prossimi avversari del Napoli, non ci sono buone notizie.