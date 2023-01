Calciomercato Napoli | clamoroso | ecco un grande colpo a zero dalla Premier

Ecco tutti gli acquisti ufficiali della sessione di gennaio in Serie A fino a oggi, ...diritto di riscatto e indosserà la maglia numero 22 SALVATORE SIRIGU alla FIORENTINA (dal) ...L'ex Cagliari, Chelsea ecorrerà per fare da vicepresidente al giornalista Matteo Marani , in procinto di ufficializzare a giorni la sua candidatura. Lo riporta Ansa , sarà rivale per l'...

Alvino: "Rumors Zaniolo-Napoli Vi do una notizia certa, gli azzurri hanno dato un segnale" CalcioNapoli24

De Maggio: “Se il Napoli dovesse passare il turno contro l'Eintracht Francoforte, diventerebbe la mina vagante di tutta ... CalcioNapoli24

Calciomercato Napoli, uno sforzo per il rinnovo di Osimhen Today.it

Tmw - Accelerata Fiorentina per Brekalo: già domani può arrivare la firma CalcioNapoli24

Napoli, altro che Fabian: Giuntoli aveva (quasi) ceduto un altro big AreaNapoli.it

Ecco le sue parole: “C’è molta agitazione attorno al futuro di Brekalo, ci sono Udinese, Napoli e Fiorentina. Può andare via in prestito un giocatore, per far spazio a Brekalo, occasione di calciomerc ...Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky Sport, ha parlato ai microfoni di ‘Calciomercato L’Originale di Kim Min-jae ...