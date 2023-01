Calciomercato Monza | Galliani insiste per il super colpo dalla Serie A

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 27 gennaio 2023) La squadra lombarda in questa prima metà di stagione ha avuto due periodi completamente differenti. Nel primissimo spezzone di stagione, sotto la guida di Stroppa, artefice della promozione dello scorso anno in finale playoff contro il Pisa, la squadra non sembrava carburare e tutti i neo-acquisti non si erano ancora integrati al meglio. 0 punti nelle prime 5 partite hanno fatto prendere ae Berlusconi la decisione difficile ma obbligata dell’esonero. Da lì in poi, con l’arrivo di Raffaele Palladino, alla prima esperienza da allenatore inA, la tendenza è clamorosamente cambiata. La squadra infatti ha trovato serenità e continuità di prestazioni e di gioco, con alcuni risultati sorprendenti, ad esempio l’1-0 alla Juventus o il 2-2 contro l’Inter. Rick Karsdorp AS Roma (Photo by Alessandro Sabattini/Getty ...