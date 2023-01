, il colpo last minute è Asensio: decisione presaMa Paolo Maldini e Frederic Massara monitorano anche altre piste allettanti. In tal senso, sul nostro profilo Telegram quest'oggi ..., Pep Guardiola potrebbe provarci con uno scambio per convincere i rossoneri a cedere Leao In casacontinua a tenere banco il tema rinnovi e, di conseguenza, anche il mercato. ...

Calciomercato Roma, Milan si ritira dalla corsa per Zaniolo Adnkronos

Milan, anche Maldini ha cambiato idea: ora contano i parametri. Tanto c'è il presidente degli Yankees Calciomercato.com

Calciomercato Milan, concorrenza dalla Premier League per l'obiettivo di Maldini Spazio Milan

Calciomercato Milan – Per Osorio folta concorrenza: le ultime Pianeta Milan

Calciomercato Milan – Occhi sul giovane 2006 Vlasic Pianeta Milan

Il Milan, per il momento, si limita all'interesse e segue con attenzione. CHI GLI PUO' SPIEGARE LA A - Nel 2022 il tecnico della sua squadra, l'Universidad de Chile, è stato per 4 mesi Diego Lopez, ...Una missione che non ha portato i frutti sperati e che si è conclusa con un “no, grazie”. La trattativa per il trasferimento di ...