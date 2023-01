Calciomercato Fiorentina | Brekalo è arrivato in città

Manca soltanto l'annuncio per sancire l'ufficialità del passaggio di Josip Brekalo dal Wolfsburg alla. Il croato è arrivato in ....it vi offre il match del 'Dall'Ara' tra Bologna e Spezia in tempo reale. Formazioni ... Inter 37, Roma 37, Atalanta 35, Udinese 28, Torino 26, Empoli 25, Juventus* 23,23, ...

Calciomercato Serie A: Shomurodov verso lo Spezia. Brekalo, sorpasso Fiorentina Toro News

Beto alla Fiorentina, contatti intensi nelle ultime ore | CM.IT CalcioMercato.it

Le notizie di calciomercato del 27 gennaio: Brekalo alla Fiorentina, Nainggolan alla Spal Corriere della Sera

Calciomercato, ultime news in diretta: Zaniolo ha detto no al Bournemouth, McKennie a un passo dal Leeds Fanpage.it

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Eppure ultimamente Dejan Stankovic sembrava puntare molto su di lui, avendolo schierato titolare contro Sassuolo, Empoli e Napoli, in Coppa Italia contro la Fiorentina e con tutto il secondo tempo ...