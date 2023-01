(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il tecnico degli azzurri: "Tutto quel che viene in più è guadagnato"e Torino gravitano intorno alla zona Europa, ma il tecnico degli azzurri Paolonon guarda in alto, tiene i ...

Alcune assenze per infortunio, altre per squalifica, manon vuole piangersi addosso. "Portiamo avanti un concetto di strada e abbiamo i sostituti naturali degli assenti - spiega- . ...si sta costruendo, l'anno scorso ha trovato tante difficoltà a Venezia ma è bravo". Juric recupera Schuurs, Lukic andrà in panchina, in difesa però mancheranno sia Djidji che Zima: "Qualcuno ...

Calcio: Zanetti 'Empoli costruito per salvarsi all'ultima giornata' Tiscali

GIORNO DELLA MEMORIA: INTER, ZANETTI AL MEMORIALE DELLA SHOAH - Sportmediaset Sport Mediaset

Mourinho, da Candela a Zanetti: tutti i messaggi d’auguri per i 60 anni di “Special Sixty” Corriere dello Sport

Da Zanetti a Stankovic, da Zenga ad Arnautovic: gli auguri per i 60 anni di Mourinho Fcinternews.it

Dalla leadership di Maradona all'amicizia con Baggio, finoa alla classe dell'ex Juve Zidane: i voti di... Tutto Juve

Il tecnico degli azzurri: "Tutto quel che viene in più è guadagnato" EMPOLI (ITALPRESS) - Empoli e Torino gravitano intorno alla zona Europa, ma il tecnico degli azzurri Paolo Zanetti non guarda in ...Il Torino recupera Schuurs per l'Empoli, out Djidji e Zima TORINO (ITALPRESS) - 'Non guardiamo all'Europa, non siamo costruiti per l'Europa, ma ...