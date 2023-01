Calcio | Udinese | Deulofeu dovrà operarsi al ginocchio

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Sarà un intervento di rinforzo capsulare UDINE - Brutte notizie per l'. La società friulana ha fatto sapere in una nota che, alla luce del consulto specialistico effettuato, Gerard"...

Sarà un intervento di rinforzo capsulare UDINE - Brutte notizie per l'. La società friulana ha fatto sapere in una nota che, alla luce del consulto specialistico effettuato, Gerard Deulofeu "dovrà sottoporsi ad un intervento di rinforzo capsulare al ginocchio ...Brutte notizie per l', che ha comunicato come Gerard Deulofeu sarà costretto a operarsi al ginocchio destro per un intervento di rinforzo capsulare: 'comunica che, all'esito del consulto specialistico effettuato, Gerard Deulofeu dovrà sottoporsi ad un intervento di rinforzo capsulare al ginocchio destro al fine di incrementarne la ...

Udinese, Carnevale: "Provammo a prendere Kvara anni fa! Al Napoli consiglio Beto per il dopo Osimhen" CalcioNapoli24

Serie A: indisponibili, infortunati e squalificati per la 20^ giornata Sky Sport

Veloso in forte dubbio per l'Udinese Calcio Hellas

Sarà un intervento di rinforzo capsulare UDINE (ITALPRESS) - Brutte notizie per l'Udinese. La società friulana ha fatto sapere in una nota che, ...Pronostici Serie A 20a giornata, da venerdì a lunedì torna il campionato di calcio italiano con big match Napoli-Roma.