(Di venerdì 27 gennaio 2023) . Cirovuole tornare a dare una mano ai suoi compagni. Le sue condizioni migliorano e oggi il 17 tornerà ad allenarsi a Formello. L’auspicio è la convocazione per il match di domenica contro la Fiorentina, anche solo per respirare il clima partita. L’obiettivo presumibile però è il match di Coppa Italia con la Juventus, in programma giovedì allo Stadium. Il bomber vuole esserci e tornare protagonista. Anche Sarri ne ha sottolineato l’importanza e spera di recuperarlo alla svelta. L'articolo proviene da Italia Sera.

Non sarà facile però per il tecnico e la sua squadra che hanno nellaun'autentica bestia nera: la Fiorentina l'ha battuta una sola volta negli ultimi dieci confronti (sotto la gestione Iachini) ...Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici suldi oggi ricordando che ogni ... ora sono, infatti, terzi a tredici lunghezze dalla capolista Napoli e a pari merito con la, con ...

Lazio, alto godimento: le cinque stelle per sognare Corriere dello Sport

Fiorentina: testa alla Lazio e intanto arriva Brekalo Tiscali

Lazio, ultime speranze: sogno Scamacca, ma i precedenti last minute... Calciomercato.com

Primo allenamento tattico in vista della Fiorentina archiviato. La Lazio si è ritrovata dopo le 15 in campo a Formello per la prima vera seduta dedicata al match di domenica e per Sarri ...Calcio, Lazio: Immobile freme per rientrare. Ciro Immobile vuole tornare a dare una mano ai suoi compagni. Le sue condizioni migliorano e oggi il 17 tornerà ad allenarsi a Formello. L’auspicio è la ...