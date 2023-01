Calcio | inaugurato il cartellino bianco | significato e quando viene utilizzato

(Di venerdì 27 gennaio 2023) (Adnkronos) – Per la prima volta durante una partita dil’arbitro hail. È successo in occasione del match della coppa portoghese femminile tra Benfica e Sporting Lisbona. Ma a cosa serve ilpuò essere mostrato dal direttore di gara? Partiamo da quanto successo allo stadio Da Luz: uno spettatore è stato colto da un malore e gli staff medici delle due squadre sono subito intervenuti per soccorrerlo. L’arbitro ha fermato il gioco e dopo le operazioni dei soccorritori, andate a buon fine, ha mostrato loro il, tra gli applausi del pubblico. Come si può intuire da quanto successo in questo caso, quindi, il...

L'obiettivo è quello di ricorrere al cartellino bianco per promuovere i valori etici e le buone azioni sul campo da. Il cartellino bianco non ha alcun valore, non rientrando nel referto ...... argento olimpico a Rio 2016 e per ilil CT della Nazionale dimaschile campione d'...il 22 marzo 2022, il Centro è il primo nella Regione Lazio e il più grande in Italia per ...

Calcio, inaugurato il cartellino bianco: significato e quando viene ... Adnkronos

Nuovo campo polivalente in casa Uisp: venerdì inaugurazione e prime partite IlGiunco.net

Welcome to Wrexham, la recensione: l'odore del calcio come ... Movieplayer

Il Barcellona femminile prima squadra a vincere 50 partite consecutive in campionato - Luce Luce

Calcio - Ripartono dopo 9 anni i corsi abilitanti per allenatori Dedalomultimedia

(Adnkronos) - Per la prima volta durante una partita di calcio l’arbitro ha utilizzato il cartellino bianco. È successo in occasione del match della coppa portoghese femminile tra Benfica e Sporting L ...Nel 2022 400.000 persone di 135 Paesi hanno visitato il museo Fifa in Svizzera e all'estero: solo le sale di Zurigo hanno accolto 195.000 ospiti. Ai Mondiali altri 179.000 visitatori hanno esplorato l ...