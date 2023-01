Calcio | Emre Can | ' avevo un tumore alla tiroide | l' ho scoperto grazie alla Juve

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Dortmund, 27 gen. (Adnkronos) - Il centrocampista del Borussia DortmundCan ha parlato pubblicamente per la prima volta di avere avuto un cancro durante un'intervista a Dazn. "unurgente bisogno di un'operazione. Ladoveva essere rimossa. Questo ha cambiato molto nella mia vita", ha detto a proposito dell'operazione, avvenuta quattro anni fa. "Ti rendi conto che puoi avere così tanti soldi, puoi avere tutto, ma la salute è la cosa più importante", ha detto. Can ha spiegato che ilnon è mai stato pericoloso per la vita e non ha avuto effetti collaterali. Da dopo l'operazione, però, deve prendere pillole ogni mattina per il resto della sua vita per compensare la mancanza di ormoni ...

Una storia che ha dell'incredibile. La raccontaCan, ex centrocampista della Juventus, che svela di aver vissuto una spaventosa disavventura poco tempo dopo essere arrivato in bianconero. Il racconto del giocatore è arrivato ai microfoni di

Emre Can in un'intervista a Dazn ha svelato un retroscena sulla sua esperienza alla Juventus, in Serie A. Il centrocampista tedesco