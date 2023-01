Calcio | Ajax | esonerato il tecnico Schreuder

(Di venerdì 27 gennaio 2023) I Lancieri non vincono in campionato da sette partite AMSTERDAM (OLANDA) - Chiamato l'estate scorsa a raccogliere la difficile eredità di Erik ten Hag, passato al Manchester United, Alfred...

... passato al Manchester United, Alfred Schreuder vede chiudersi in anticipo la sua esperienza sulla panchina dell'. Fatale il pari di ieri sera contro il Volendam, che ha allungato a sette partite ......di società che offrono al giocatore prospettive professionali migliori per uno sbocco nel... Anche Lorenzo Lucca () e Mattia Viti (Nizza) speravano di avere un primo impatto migliore nelle ...

