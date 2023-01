Cagliari-Spal | Serie B | probabili formazioni e diretta TV

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Questa sera alle 20.30, alla Unipol Domus, ilaspetta lanella gara valida per la 22esima giornata diB. Si apre dunque il turno con l’anticipo del venerdì sera che vede opposte duealla ricerca di certezze e di un tentativo di allontanare le delusioni. Andiamo dunque a vedere quali sono le ultime sullee sullatelevisiva di. Il momento delStrasburgo-1-2 (Crediti:Calcio Twitter)Ilsembrava aver trovato il suo cammino, poi il pareggio di Cittadella ha messo un po’ in discussione tutto di nuovo. Quando gli avversari si chiudono, i rossoblù fanno una ...

TORINO - La 22ª giornata di Serie B si apre stasera, fischio d'inizio alle 20.30, con l'anticipo, cioè Sir Claudio Ranieri si misura con Daniele De Rossi, già suo giocatore alla Roma, che sta imparando il mestiere di allenatore a Ferrara. In questi giorni le due squadre sono state ...Anticipo della 22a giornata alla Unipol Domus, Ranieri cerca il terzo risultato utile consecutivo contro il suo allievo De ...

Cagliari-Spal, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici Il Veggente

Serie B, Cagliari - Spal: dove vedere la partita in diretta tv e streaming Today.it

Serie B, si aprono le danze per il 22° turno: questa sera l'anticipo Cagliari-SPAL TUTTO mercato WEB

Scopriamo tutte le probabili formazioni del Cagliari, per l’impegno di stasera contro la SPAL: gli undici proposti dai quotidiani sportivi e dalla nostra redazione ZITO E ROG, SÌ O NO Nelle probabili ...Il mister romano ha convocato ventidue giocatori per la sfida di domani in programma alla Unipol Domus Poche sorprese per quanto riguarda la lista dei convocati del Cagliari per la sfida alla… Leggi ...