Cadel Evans Great Ocean Race | percorso | partecipanti | diretta tv e streaming

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Si ritorna a correre in Australia con la disputa dell’8a edizione della, in programma per domenica 29 gennaio. Tre anni fa l’ultimo vincitore fu Dries Devenys, che nel finale beffò tutti aggiudicandosi il successo battendo in volata Pavel Sivakov, mentre sul terzo gradino del podio L'articolo proviene da Blog Ciclismo.

Al termine della corsa a tappe Covi resterà in Australia per partecipare alla successivaGreat Ocean Race di domenica 29 mentre nel mese di febbraio dovrebbe gareggiare in alcuni ...Bettiol sarà il 29 gennaio alRace (altra corsa australiana) e poi Laigueglia, Strade Bianche, Tirreno - Adriatico e SanRemo prima delle classiche di aprile, Rubaix compresa. Una stagione ...

Cadel Evans Great Ocean Road Race 2023: percorso e favoriti. Sfida tra Matthews ed Hayter OA Sport

Cadel Evans Road Race 2023, la startlist provvisoria SpazioCiclismo

Froome correrà la Cadel Evans Race domenica 29: «Farò il gregario» Bicisport

UAE Team Emirates, gli uomini per Challenge Mallorca e Cadel Evans Road Race: in Spagna inizia la stagione ... SpazioCiclismo

Cadel Evans Road Race 2023, il percorso (Altimetria e Planimetria) SpazioCiclismo

Si resta in Australia, dopo il Tour Down Under, per la seconda gara World Tour della stagione: va in scena l’ottava edizione della Cadel Evans Great Ocean Road Race, corsa dedicata all’ex corridore oc ...Prima top ten del 2023 per il "Puma di Taino" che sta partecipando al Tour Down Under. Dopo il quarto posto allo sprint, il 24enne si è fatto notare anche sulle prime salite accanto al suo capitano Vi ...