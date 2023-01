Bundesliga | doppio Szoboszlai | il Lipsia passa 2-1 sullo Stoccarda ed è secondo

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Quasi un testacoda, ma comunque una partita interessante per aprire la 18esima giornata di: ilbatte locon il punteggio...

Dopo ilviaggio in terra di Spagna, passando per il Giappone, la classifica torna al fascino ... appena sbarcato al City dopo aver fatto letteralmente impazzire le difese inaustriaca ...Si tratta di più deldella cifra spesa dal secondo più grande investitore: il Manchester ...milioni di euro) completa il podio davanti alla Liga spagnola (708 milioni di euro) e alla...

Pronostici Germania Bundesliga 2: ritorna la Serie B tedesca! Analisi Giornata 18 by #Ajax1 B-Lab Live!

Gnabry alla Fashion Week, Salihamidzic non ci sta: "E' da dilettanti" Goal Italia

Hertha Berlino-Union Berlino, il pronostico: consigliato Under 2,5 e 1X Footballnews24.it

ESCLUSIVA SI Napoli: due club di Bundesliga su Demme Sportitalia

Bundesliga: il Dortmund vince 4-3 col brivido. In campo anche Haller - Sportmediaset Sport Mediaset

Pronostici Bundesliga 18a giornata, il turno inizia venerdì con Lipsia-Stoccarda su cui si concentra anche la nostra Free Pick.Consulta la sezione per scoprire dove vedere le partite in tv di questa settimana. Doppio turno in Bundes, si chiude con Napoli-Roma.