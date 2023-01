Bundesliga 2022 23 | il Lipsia si avvicina alla vetta e mette pressione al Bayern Stoccarda battuto 2-1

Leggi su sportface

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Anticipo della 18esima giornata di, quello giocato questa sera trae conclusosi sul risultato finale di 2-0. Sono i padroni di casa infatti a sbloccare il risultato nella prima frazione di gioco: Szoboszlaia segno l’1-0 al 25esimo minuto, l’esterno numero 17 non lascia scampo a Muller che viene spiazzando da una magistrale punizione battuta sul palo di sinistra. Nella seconda frazione arriva prima l’allungo dei biancorossi con il tiro ddistanza ancora di Szoboszlai e poi il gol della speranza per gli ospiti. Fuhrich si posiziona sul dischetto al 68esimo e con un bel destro angolato non lascia scampo a Blaswich. Il match però non cambia direzione, sono gli uomini di Rose ad uscirne vincitori e a conquistare la seconda posizione in classifica. Ospiti che invece ...