(Di venerdì 27 gennaio 2023) Le tensioni tra Turchia e, ilto e i negoziatiin salita Video : Erdogan: Turchia non sosterrà l'adesione dellaalla

Le tensioni tra Turchia e Svezia, il Corano bruciato e i negoziati Nato in salita Video : Erdogan: Turchia non sosterrà l'adesione della Svezia alla NatoIl politico e attivista di estrema destra Rasmus Paludan ha bruciato un'copia del Corano , questa volta nei pressi di una moschea nel quartiere Norrbro di Copenaghen . E ha annunciato di volerne incendiare una a settimana. "Brucerò una copia del Corano davanti all'...

Brucia altra copia del Corano: "Ogni venerdì, per la Svezia nella Nato". Kiev accusa Mosca QUOTIDIANO NAZIONALE

L'attivista di destra Paludan brucia un'altra copia del Corano vicino a una moschea a Copenaghen RaiNews

Brucia ancora il Corano, 'lo farò ogni venerdì' Agenzia ANSA

Dopo 9 giorni la Superba non brucia più, via alle indagini: "In totale distrutti 36 mezzi imbarcati" PalermoToday

La nave Superba brucia ancora, il ponte incandescente complica il lavoro dei vigili del fuoco. Da Genova arri… La Repubblica

"Darò fuoco al libro sacro dell'Islam ogni venerdì, fino a quando la Turchia non farà entrare la Svezia nella Nato". Protestano le autorità turche: "Preoccupante che questo gesto spregevole non sia st ...Il politico e attivista di estrema destra Rasmus Paludan ha bruciato un'altra copia del Corano, questa volta nei pressi di una moschea nel quartiere Norrbro di Copenaghen. E ha annunciato di volere br ...