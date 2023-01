Brescia | la Cassazione ha annullato i sequestri di 59 milioni per Cellino

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Sono stati annullati senza rinvio da parte dellapreventivi ai fine di confisca, per un totale di 59di euro, ai danni del presidente delMassimo. Non sono stati resi noti i motivi alla base di tale decisione, fatto sta che è stata ribaltata la sentenza dello scorso luglio, quando il tribunale del Riesame diaveva confermato la decisione della. Nel frattempo, sorride il team legale di, al lavoro da circa due anni. “Oggi raccogliamo il primo importante risultato di una difesa sempre al fianco del presidentee della sua famiglia. Sono quasi due anni che io e i colleghi ci dedichiamo esclusivamente a questa indagine” ha dichiarato Giorgio Altieri, legale di ...

