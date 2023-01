Bosch il diavolo dalle ali d’angelo | Curiosità sul documentario di Rai 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Affascinante già nel titolo,ilaliè ilche terrà compagnia all’ora di pranzo il pubblico di Rai 5. Interamente dedicato all’artista e al suo mondo, scopriamo insieme qualcosa di più in merito al programma.ilali, info sull’artista Ilè stato interamente impostato per fornire allo spettatore le informazioni più esplicite e più recondite dell’artista. Hieronymusè stato un pittore contemporaneo di Leonardo da Vinci. Vive un periodo storico e culturale molto particolare, ovvero quando sta avvenendo la definitiva rottura con il Medioevo e l’avvento dell’umanesimo. L’attenzione della trasmissione si focalizza in ...