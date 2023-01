Borussia Dortmund | Emre Can | “Avevo un tumore alla tiroide | scoperto grazie alla Juventus”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Nel corso di un’intervista rilasciata a Dazn il centrocampista delCan ha rivelato di aver avuto unquattro anni. “unurgente bisogno di un’operazione. Ladoveva essere rimossa. Questo ha cambiato molto nella mia vita. Ti rendi conto che puoi avere così tanti soldi, puoi avere tutto, ma la salute è la cosa più importante”. Il giocatore tedesco ha detto di non essere stato in pericolo di vita, ma ora deve assumere pillole ogni mattina per compensare la mancanza di ormonii e deve fare controlli regolari. Il, vicino alle ...

... quasi mai incisivo, portano il tedesco di origine tedesche a decidere di cambiare aria ed accettare le avances "invernali" delche lo riporta in Germania mettendo così fine alla ...Le parole di Steven Gerrard, ex centrocampista del Liverpool, sul nazionale inglese Jude Bellingham. I dettagli Steven Gerrard ha parlato a BT Sport del centrocampista del, Jude Bellingham. PAROLE - "Bellingham deve essere un obiettivo per il Liverpool, è ovvio. Io sono un suo grande tifoso e ci manca un numero otto come ...

UFFICIALE: Borussia Dortmund, ecco l'ennesimo talento. Dall'Anderlecht arriva Duranville TUTTO mercato WEB

Ufficiale: Julien Duranville nuovo calciatore del Borussia Dortmund Alfredo Pedullà

Gerrard su Bellingham: "Se vuole volo a Dortmund e lo porto a Liverpool. È quello che serve" TUTTO mercato WEB

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund: quote scommesse e pronostico Bundesliga 29/1/2023 bwin News Italia

Mainz-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali: Moukoko fresco di rinnovo fa il centravanti TUTTO mercato WEB

Dortmund, 27 gen. (Adnkronos) – Il centrocampista del Borussia Dortmund Emre Can ha parlato pubblicamente per la prima volta di avere avuto un cancro durante un’intervista a Dazn. “Avevo un tumore all ...Il calciatore del Borussia Dortmund Emre Can ha avuto un tumore alla tiroide quando vestiva la maglia della Juventus e militava in Serie A.