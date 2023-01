(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ieri Milano ha chiuso ai massimi da un anno ma il focus resta su dati macro e trimestrali. La prossima settimana in calendario le mosse di Fed e Bce. A Tokyo inflazione record dal 1981. Petrolio in rialzo

Petrolio in rialzo (Il Sole 24 Ore Radiocor) -europeedopo i rialzi della vigilia, che hanno spinto Piazza Affari ai massimi da un anno. I listini continuano a seguire la bussola delle ...Avvio cauto per Milano e le altreeuropee, dopo le sedutedi Wall Street e dei mercati asiatici, ancora a mezzo servizio per le festività del Capodanno lunare. Il Ftse Mib è pressoché invariato (+0,05%) in area 25.890 ...

Borse incerte in attesa delle banche centrali, gas in discesa verso 50 euro Il Sole 24 ORE

Borsa di Milano oggi 27 gennaio: Ftse Mib in flessione in una seduta ... Money.it

Avvio poco mosso per Piazza Affari, in luce Intesa Finanzaonline.com

Partenza incerta per Piazza Affari, in evidenza Cnh con Buy ... Borse.it

Borsa: Asia agguanta rialzo con Tokyo, future Europa incerti Agenzia ANSA

Contrastate le banche, giu' Ferragamo dopo i conti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 gen - Le Borse europee partono prudenti mentre scatta il conto alla rovescia per le decisioni che la ...Borsa di Milano oggi 27 gennaio: il Ftse Mib apre la seduta in rialzo e scambia di poco sopra la soglia di 26.217 punti di chiusura di ieri. L'Europa si muove incerta in apertura degli scambi, tra l'a ...