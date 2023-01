Ladi(+0,2%) maglia rosa in Europa dove gli altri listini galleggiano sulla parità. Piazza Affari è sostenuta dal comparto dell'energia, con il petrolio che sale ancora, mentre sono deboli ...Ladi(+0,17%) prosegue in lieve rialzo, in controtendenza rispetto agli altri listini europei. A Piazza Affari pesa l'andamento negativo delle utility. Lo spread tra Btp e Bund sale a 183 ...

Borsa di Milano oggi 25 gennaio: Ftse Mib in parità in un clima molto incerto Money.it

Borsa: Milano (+0,2%) migliore in Europa, sale l'energia - Economia Agenzia ANSA

Borsa: Milano in lieve rialzo, in calo Tim Agenzia ANSA

Borsa: Milano cresce (+1%) con Stm e Nexi, debole Campari Agenzia ANSA

Borsa: Milano (+0,8%) la migliore d'Europa, spinta da St e dalle banche - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

MILANO - Uno scandalo sta travolgendo l'uomo più ricco dell'Asia, con ripercussioni sulla Borsa di Bombay. Si tratta del gruppo indiano Adani e del suo proprietario, Gautam Adani: le azioni sono scese ...Tra le proposte che hanno sfilato sulle passerelle di Milano e Parigi, spicca la moda sostenibile di Marine Serre ...