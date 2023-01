(Di venerdì 27 gennaio 2023) ... che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla pubblicazione del Dereto Carburanti in Gazzetta. Il ... Le news della scuola in primo piano, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - ...

Viene riproposto anche per il 2023 il cd., la misura a sostegno delle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico. Nel Decreto sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti , pubblicato in Gazzetta Ufficiale, l'...Quanto alla proroga dello sconto di 60 euro sugli abbonamenti ai, la Cgil sottolinea come ... Audita anche l'Ugl, che invece ha mostrato interesse per il200 euro.

Bonus trasporti: studenti e lavoratori potranno richiederlo anche nel 2023, ma scende a 20.000 euro il limite di reddito Tecnica della Scuola

Bonus Trasporti da 60 euro anche nel 2023: a chi spetta e come ... ENS

Tpl Linea 6.393 abbonamenti con il Bonus Trasporti nel 2022 autobusweb

Bonus trasporti, Tpl Linea: nel 2022 rilasciati 6.393 abbonamenti in ... Bizjournal.it - Liguria

Bonus trasporti, contributo fino a 60 euro ma la soglia di reddito si abbassa Il Sole 24 ORE

Viene riproposto anche per il 2023 il cd. bonus trasporti, la misura a sostegno delle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico. Nel Decreto sulla trasparenza dei prezzi dei ...Per quali patenti è valido Il bonus può essere richiesto una sola volta e riguarda le patenti di guida per il trasporto di merci C, C1E, CE e la Carta di Qualificazione del Conducente. Il contributo ...