(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ilsostituisce gli scatti salariali che non possono essere concessi per problemi di budget. Viene pagato mensilmente per 13 mensilità

Bonus una tantum per i dipendenti pubblici, dai medici agli ambasciatori: a quanto ammonta Sky Tg24

Bonus dipendenti pubblici, come funziona e quanto vale ilGiornale.it

Bonus accessorio 2023 dipendenti statali: cos’è e a quanto ammonta Scuolainforma

Bonus benzina dipendenti: valido anche per il 2023 Facile.it

Bonus carburante: l'agevolazione è anche per il 2023 CercAssicurazioni

Non ci sono fondi per adeguare gli stipendi, quindi la Ragioneria generale dello Stato ha previsto un Bonus per i dipendenti pubblici, un accorgimento che prevede un fondo da 1 miliardo di euro. Il ...Il bonus sarà riconosciuto per 13 mensilità ... n. 196. 332. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri di cui al ...