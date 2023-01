Bonaccini | Invidio FdI | Lega e M5s perché in un minuto ti spiegano chi sono | per il Pd serve mezz' ora

Pd,: "A M5S e FdIchiarezza d'identità" Calenda in missione tra Leopoli e Kiev: "Gli ucraini fieri e forti: noi abbiamo il dovere morale e politico di aiutarli" ...Speciale Elezioni 2022: tutti i risultati - Tutto su Giorgia Meloni - L'inchiesta Punti chiave 15:35 Calenda da domani 5 giorni in Ucraina 15:07, Renzi e Calenda Pensiamo meno alle ...

Bonaccini invidia gli avversari: “Gli altri partiti si fanno capire, il Pd no” Il Tempo

Giordani sta con Bonaccini: Spero vinca, la sfida è tenere tutti uniti ... TG Padova

Primarie Pd, Bonaccini lancia la propria candidatura al Ciocco ... SerchioInDiretta

Stefano Bonaccini in Veneto. Il candidato Dem a Padova La Piazza

Governo Meloni: migranti e manovra, le news di oggi la Repubblica

Per quanto suoni strano, la latitanza del Pd fa male anche a destra. Quando scarseggiano i nemici, allora non resta che trovarli dentro casa, dando la caccia ...Dopo giorni di trattative, via libera alla nuova Carta. Gli interventi dei quattro candidati alla segreteria. Bonaccini: "Non ho tabù ma trovo ...