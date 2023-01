Bologna-Spezia LIVE 0-0 | inizia il match

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Al Dall’Ara, ilvalido per la 20ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Dall’Ara disi affrontano nelvalido per la 20° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le scelte di Motta e ...Thiago Motta e Gotti, allenatori di- Calciomercato.itReduci dal deludente pareggio casalingo contro la Cremonese fanalino di coda, i rossoblu di Thiago Motta vogliono centrare la ...

Spezia, Caldara: "Il Bologna ha tante soluzioni, dovremo stare attenti" TUTTO mercato WEB

Diretta Bologna - Spezia (0-0) Serie A 2022 la Repubblica

Bologna - Spezia 0-0 LIVE - Serie A. La diretta della partita Virgilio Sport

Bologna – Spezia, in memoria di Weisz Il Posticipo

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, prima del match contro lo Spezia: "Meglio tornare subito in campo, con la Cremonese non abbiamo avuto il risultato che ...Una data da segnare sul piano del regolamento, questo venerdì 27 gennaio. La Lega Serie A dà il via al fuorigioco semi-automatico, già sperimentato durante il Mondiale in Qatar ...