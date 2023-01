Bologna-Spezia | le formazioni ufficiali | Zirkzee contro Gyasi | c'è Orsolini

E', che apre il girone di ritorno e la 20ma giornata alle 18.30, la prima partita di Serie A a poter usufruire della nuova tecnologia, già utilizzata nel corso della Supercoppa tra ...... hanno riscattato subito la sconfitta casalinga rimediata contro lonel turno precedente; ... hanno eliminato il Napoli dalla Coppa Italia e costretto al pareggio ildavanti al ...

Bologna – Spezia, in memoria di Weisz Il Posticipo

Pronostici calcio, Bologna-Spezia: X primo tempo a quota 2.15 La Gazzetta dello Sport

Bologna-Spezia, Serie A: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming Bottadiculo

Pronostico Bologna-Spezia, le statistiche del match Tuttosport

Le scelte di Thiago Motta e Gotti per Bologna-Spezia, gara valida per la 20a giornata di Serie A La 20a giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno, inizia al Renato Dall'Ara con l'anticipo ...I rossoblù tornano in campo a meno di 5 giorni dalla partita con la Cremonese. Il Bologna cerca il riscatto dopo il pareggio con i grigiorossi. L’avversario che fa visita ai rossoblù oggi al Dall’Ara ...