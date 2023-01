Bologna-Spezia 2-0 | Posch e Orsolini per i tre punti rossoblù

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Al Dall’Ara, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Dall’Ara disi affrontano nel match valido per la 20° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

20.27 Calcio, anticipo2 - 0 Terzo risultato utile consecutivo per ilche batte 2 - 0 lonel primo anticipo della 20ma giornata. I punti in classifica sono 26. Per i liguri, secondo ko di ...Un gol per tempo basta e avanza alper regolare loal Dall'Ara. Al termine di un deciso predominio dei padroni di casa, sul finale del primo tempo, al 37', ci pensa Posch coin un bel destro a mandare le squadre al riposo ...

Calcio: Serie A, Bologna-Spezia 2-0 Agenzia ANSA

Il Bologna sempre più su: Posch e Orsolini domano lo Spezia La Gazzetta dello Sport

Bologna - Spezia (2-0) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

Il Bologna torna a vincere: 2-0 allo Spezia Sport Mediaset

Un gol per tempo basta e avanza al Bologna per regolare lo Spezia al Dall’Ara. Al termine di un deciso predominio dei padroni di casa, sul finale del primo tempo, al 37’, ci pensa Posch coin un bel ...Bologna – Spezia 2-0 highlights: successo casalingo per il Bologna che li porta temporaneamente al nono posto e a -2 dalla zona Conference League Bologna – Spezia 2-0 highlights: termina per 2-0 la ...