Bologna | Orsolini | 'Non mi fermerò a gennaio | per il rinnovo di contratto c'è tempo e parleremo'

(Di venerdì 27 gennaio 2023) L'attaccante delRiccardoha parlato a Dazn dopo la vittoria sullo Spezia: "Migliore in campo? Non me la sento, an...

Lo Spezia non reagisce e non si rende pericoloso dalle parti di Skorupski e nella ripresa è ila rendersi pericoloso con le ripartenze. Al 74' segnama Massimi annulla per fuorigioco.20.27 Calcio, anticipo- Spezia 2 - 0 Terzo risultato utile consecutivo per ilche batte 2 - 0 lo Spezia nel primo anticipo della 20ma giornata. I punti in classifica sono ......

Orsolini e Posch, il Bologna passa a destra: Spezia inoffensivo senza Nzola Calciomercato.com

Buona la terza per Orsolini: il numero sette del Bologna sigla il raddoppio: 2-0 allo Spezia TUTTO mercato WEB

Serie A: Bologna-Spezia 2-0, Posch e Orsolini stendono i liguri Sport Mediaset

Bologna, occasione per Orsolini: "Vogliamo recuperare i punti persi" DAZN

Il Bologna scala ancora la classifica, Posch e Orsolini mettono al tappeto lo Spezia Sport Fanpage

BOLOGNA (ITALPRESS) – Un gol per tempo e il Bologna piega lo Spezia al Dall’Ara: apre la rete di Posch, chiude nella ripresa Orsolini in ...È il preludio del gol: sugli sviluppi di un secondo corner il Bologna passa in vantaggio con Posch, che sfrutta un’indecisione di Bourabia nell’area ligure e silura Dragowski su assist di Orsolini.